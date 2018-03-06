Новости версия для печати В Орле подвели итоги ежегодного конкурса «Женщина-лидер 2017 года» Традиционно в нем принимают участие представительницы прекрасного пола, которые занимают руководящие посты.



Предприниматели, главы муниципальных образований, врачи, педагоги, представители правоохранительных органов. Всего в этом году 25 лауреатов. Победителей наградили дипломами. Кроме того четыре представительницы прекрасного пола получили правительственные награды.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Быть не просто мамой, домохозяйкой, но и руководителем – это, действительно, значимо для нас. Сегодня в бизнесе, в государственном управлении, социальной сфере, образовании работают много руководителей-женщин, которые успешно справляются со своей работой, и, что самое важное, воспитывают детей в духе патриотизма». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В преддверии праздника мы благодарим и за материнство, за то, что дарят нам детей, и за возможность творить, совершать ошибки и совершать подвиги, но при этом имеют возможность и управлять нами. Поэтому желаю женщинам всего самого доброго, семейного, домашнего счастья и чтобы мужчины не подводили». Конкурс проводится в седьмой раз региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».





Татьяна Дьяконова

6 марта 2018 года







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