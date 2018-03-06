Новости версия для печати Минувшим вечером в Орловском районе случилось ДТП с участием общественного транспорта Столкновение маршрутки с легковой иномаркой случилось в седьмом часу неподалеку от населенного пункта Салтыки.



Эта дорога ведет от Салтыков к деревне Себякино. ДТП случилось примерно в километре от федеральной трассы М-2. Молодой водитель легковой «Чери Бонус» говорит: уйти от столкновения не было ни малейшей возможности. В результате столкновения с автобусом пассажир автомобиля получил травму головы. Впрочем, если бы не дорожный отбойник, легковому автомобилю грозило неминуемое опрокидывание, что могло усугубить последствия аварии. Не обошлось без пострадавших и в маршрутке. Там травму получила пожилая пассажирка. По словам водителя автобуса, машину занесло на скользкой дороге, поэтому его и вынесло на «встречку».



По словам полицейских, картина происшествия была ясна, как и степень вины участников ДТП. В качестве косвенных предпосылок ДТП инспекторы отметили несоответствие дорожного покрытия ГОСТу. Снежная каша и накат на узкой дороге с подъемами и спусками безаварийной езде не способствуют. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное дознание.





Иван Суверин

6 марта 2018 года







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