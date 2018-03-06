Новости версия для печати В Орловской области стали меньше болеть туберкулезом С 2008 года заболеваемость снизилась более чем в два раза.



Об этом рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Кроме того, было отмечено, увеличивается число отказов родителей от вакцинации против туберкулеза и проведения обследований. По мнению специалистов, это требует усиления целенаправленной разъяснительной работы среди родителей.



Кроме того, из-за отсутствия дезинфекционных камер в некоторых центральных районных больницах не выполняется 100% охват очагов туберкулеза камерной обработкой.



Еще по одному заболеванию ситуация далеко не радужная. По словам Александра Румянцева на территории региона наблюдается активизация эпизодического процесса бешенства. В прошлом году зарегистрировано 30 случаев. Аналогичная ситуация наблюдается и на территории соседних областей.





Ольга Борисова

6 марта 2018 года







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