Новости версия для печати Роспотребнадзор: в 2017 году в Орловской области достигнуто снижение числа случаев отравлений спиртосодержащей продукцией Отмечено снижение на 34,5% по сравнению с 2016 годом. Также отмечается снижение случаев отравлений со смертельным исходом.



Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, контролем за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции, охвачено около 40% хозяйствующий субъектов, реализующих алкогольную продукцию на территории региона. Нарушения требований в данной сфере выявлены в 90% случаев по результатам проведенных проверок. Снято с реализации 109 партий алкогольной продукции объемом более 418 литров. К административной ответственности привлечено 105 юридических лиц, 158 должностных лиц на общую сумму более 800 тысяч рублей.



Что касается табачной продукции, то в отношении лиц, осуществляющих ее реализацию, проведено 183 проверки. Выявлено 231 нарушение.





Ольга Борисова

6 марта 2018 года







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