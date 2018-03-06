Роспотребнадзор: в 2017 году в Орловской области достигнуто снижение числа случаев отравлений спиртосодержащей продукцией

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вторник
6.03.2018
21:26:36
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Роспотребнадзор: в 2017 году в Орловской области достигнуто снижение числа случаев отравлений спиртосодержащей продукциейОтмечено снижение на 34,5% по сравнению с 2016 годом. Также отмечается снижение случаев отравлений со смертельным исходом.
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, контролем за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции, охвачено около 40% хозяйствующий субъектов, реализующих алкогольную продукцию на территории региона. Нарушения требований в данной сфере выявлены в 90% случаев по результатам проведенных проверок. Снято с реализации 109 партий алкогольной продукции объемом более 418 литров. К административной ответственности привлечено 105 юридических лиц, 158 должностных лиц на общую сумму более 800 тысяч рублей.
Что касается табачной продукции, то в отношении лиц, осуществляющих ее реализацию, проведено 183 проверки. Выявлено 231 нарушение.
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