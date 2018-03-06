Новости версия для печати Прокуратура Орловского района восстановила нарушенные права подопечных областного геронтологического центра Оттуда пенсионеры прислали прокурорам коллективную жалобу.



В жалобе сообщалось: пожилым людям подсунули на подпись договоры об оказании социальных услуг, поглотившие три четверти их пенсии. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлено, что в ноябре 2017 года между БСУ СО ОО «Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда» и гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в Учреждении, были заключены договоры о предоставлении им социальных услуг в стационарной форме, а также подписаны заявления о перечислении с 01.12.2017 части получаемой данными гражданами ежемесячной денежной выплаты и других видов пособий в счет установленной платы за предоставляемые социальные услуги. На основании указанных документов с 01.12.2017 с 91 гражданина, проживающего в Учреждении, производились удержания 75% пенсии и других видов пособий в счет платы за предоставление социальных услуг. При этом гражданам, проживающим в Центре, при подписании договоров и заявлений не была предоставлена полная, достоверная и объективная информация о последствиях таких действий в виде удержания 75% со всех видов получаемых ими выплат». Директор центра получил из прокуратуры представление. В результате сомнительные договоры расторгнуты, пенсионеры получили перерасчет, а двое сотрудников учреждения наказаны дисциплинарно.





Иван Суверин

6 марта 2018 года







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