Новости версия для печати После прошедшего обильного снегопада в мэрии Орла на оперативном совещании разбирали работу коммунальщиков Центральные улицы расчистили оперативно, а вот проезды и дворы вызвали много нареканий.



По регламенту улицы первой очереди, а это транспортные магистрали, должны убираться не позднее, чем через три с половиной часа после прекращения снегопада. Чтобы не допустить транспортного коллапса, «Спецавтобаза» вывела свою технику на городские улицы намного раньше. Так за ночь оперативно было убрано тысяча пятьсот тонн снега. Однако с внутриквартальными проездами и дворами до сих пор дело обстоит не так радужно.



Глава администрации г. Орла Александр Муромский отметил, что управляющие компании чрезмерно экономят на дворниках. В отдельных случаях соотношение количества дворников и обслуживаемых той или иной управляющей компанией домов поражает воображение. К примеру, одна из крупнейших компаний города привела свои данные: в штате чуть более двухсот дворников на более чем 700 домов, которые она обслуживает. Или другой случай: компания поменьше, а масштаб проблемы столь же велик — 17 дворников на 75 домов, сообщает сайт городской администрации.



Основная сложность, по словам чиновникам, - загруженность дворов личными авто в ночное время, поэтому убирать снег там будут только в дневные часы.



Еще одна проблема, которая поднимается уже не первый раз, работа маршрутных такси вечером. Пот этому поводу проведут проверки. По итогам проверок будут приниматься административные меры, вплоть до расторжения контрактов с нерадивыми перевозчиками.





Оксана Гранн

6 марта 2018 года







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