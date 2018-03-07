Новости версия для печати Библиотека им. Ивана Бунина приглашает на новую выставку «Певец одиночества» Посвящена она 90-летию со дня рождения Габриэля Гарсия Маркеса.



В 1982 году «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента» Маркес стал лауреатом Нобелевской премии по литературе



А признание миллионов читателей к сорокалетнему колумбийцу пришло сразу после публикации романа «Сто лет одиночества». Посетители выставки смогут познакомиться не только с произведениями писателя, но и с фотографиями, запечатлевшими основные моменты его жизни и творчества.





Евгения Костомарова

7 марта 2018 года







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