Новости версия для печати Орловских автоледи приглашают принять участие в конкурсе и посоревноваться в скоростном маневрирование Полис ОМС и водительское удостоверение категории В – обязательно.



Как сообщает сайт городской администрации, конкурс пройдет 1 апреля за администрацией Орловской области (ул. Салтыкова-Щедрина от пересечения ул. Пионерская до ул. Полесская). Торжественное открытие в 11.00, начало соревновательных заездов в 11.30. Регистрация участниц начинается в 10.00.



Заявить о своем желании можно и заранее до 27 марта. Для этого необходимо оставить свои контактные данные в управлении социальной поддержки населения, физической культуры и спорта по адресу: ул. Ленина, 15, каб. 14, по телефону 8(4862) 43-26-45 или на электронный адрес fks57@yandex.ru.



Обязательными условиями для участниц является наличие полиса ОМС и водительского удостоверения категории «В».



Получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (4862) 43-26-45 (управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла) и 8 (4862) 43-54-17 (Орловское региональное отделение ДОСААФ России).





Орловское Информбюро

7 марта 2018 года







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