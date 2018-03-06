Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Его обделили родительским теплом, а теперь еще и вера в людей подорвана.



- Улыбка от женщины за рулем – к празднику. Новые приметы от сотрудников ГИБДД.



- Забыли или вовсе не помнили? В Орле ищут тех, кто оскверняет память.



- Пятилетку отработали. Потребкооперация региона подвела итоги.



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Вести-Орёл

6 марта 2018 года







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