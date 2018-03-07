Новости версия для печати В этом году на Орловщине появятся мобильные ФАПы Об этом заявил глава региона Андрей Клычков на форуме по вопросам развития местного самоуправления. Средства из федерального бюджета уже выделены. Напомним, президент страны во время оглашения Послания, говорил о необходимости открытия ФАПов на селе.



Открывая форум, врио губернатора региона подчеркнул, что правительство области будет оказывать муниципальной власти поддержку по всем направлениям.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы добились выделения из федерального бюджета 65 млн рублей. Уже подписано распоряжение председателя правительства на приобретение передвижных ФАПов, которые, безусловно, мы направим в те районы, которые выступили с этой инициативой». Вместе определить стратегию развития – такую задачу на ближайшие годы ставит перед каждым муниципальным образованием областной центр. При этом жители должны принимать участие в жизни села и обеспечивать народный контроль.





Надежда Невматулина

7 марта 2018 года







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