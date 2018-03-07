Новости версия для печати Не все учителя сеют «разумное, доброе, вечное» Орловский Следственный комитет разбирается в истории, которая произошла в Сосковском районе. Бывшего преподавателя Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного техникума обвиняют в хищении крупной суммы у ребенка- сироты.



Как сообщили в СКР, воспитанник попросил подозреваемую помочь в оформлении банковской карты, а та, воспользовавшись доверием, опустошила счет, куда сироте начислялись выплаты.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемая, имея доступ через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» к банковской карте несовершеннолетнего воспитанника учреждения, похитила с его лицевого счета денежные средства в сумме 696 тысяч рублей, путем перевода указанной суммы на банковскую карту своего мужа». Сейчас следователи предпринимают все возможное, чтобы вернуть потерпевшему похищенную сумму.





Иван Суверин

7 марта 2018 года







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