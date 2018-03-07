Новости версия для печати Забыть или помнить? В минувшие выходные неизвестные осквернили монумент советским воинам-освободителям в центре Орла. На памятнике, расположенном в районе стрелки, вандалы оставили нецензурное слово. О происшествии стало известно из соцсетей. Полиция уже возбудила уголовное дело. Осквернение памятника совпало с проведением в Орле международной научно-практической конференции, посвященной Орловской наступательной операции.



4 марта в соцсетях появилась фотография, на которой памятник советским воинам в центре города предстает с надписью из трех букв, и слово это далеко не «мир». Новость тут же вызвала бурю эмоций. Смыть скверну с монумента оказалось не так-то просто. Краска успела впитаться. Кто и зачем запятнал историю - сейчас в этом вопросе разбираются правоохранительные органы.

Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД по Орловской области: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ – вандализм. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц причастный к нанесению надписи». Послание неизвестного автора вызвало искреннее недоумение у тех, кто с молодых ногтей занимается изучением Великой Отечественной войны. Студенты - участники поискового отряда - не исключают, что дело рук их сверстников. И пока одни по крупицам собирают историю, самовыражение других попадает под уголовный кодекс.

Владислав Шаховцев, заместитель командира поискового отряда «Факел» «Я считаю, что у таких людей нет ума, потому что их поступки не поддаются никакому объяснению здравомыслящего человека». Это как две параллельные реальности.



Осквернение памятника совпало с проведением международной научно-практической конференции, посвященной Орловской наступательной операции. Среди участников, гости из Казахстана. У двух стран общая память, связанная с именем Героя Советского Союза Бурана Нысанбаева.

Гульмира Муканова, Член Академии педагогических наук Казахстана: «Он сражался за Родину и героически погиб здесь, в Покровском районе, село Лески. Он своей грудью закрыл дзот. Он удостоен звания Героя Советского Союза». Это уже четвертая конференция, посвященная битве за Орел, которая проводится в одноименном научно-патриотическом центре под руководством профессора Орловского государственного университета - Егора Щекотихина.

Егор Щекотихин, директор НИЦ «Битва за Орел», профессор ОГУ им. Тургенева: «Конференция рассматривает проблемы Орловской наступательной операции Брянского фронта февраля-марта 1943 года. Целью этой операции было освобождение города Орла. Она своей цели не достигла, но тактические успехи были и особенно стратегические». Битве за Орел, как отдельной главе, еще предстоит обрести свое место на страницах книг о Великой Отечественной.

Егор Щекотихин, директор НИЦ «Битва за Орел», профессор ОГУ им. Тургенева: «Есть битва за Кавказ. Так во всех справочниках указано: четыре операции, 16 месяцев. Согласен. У нас – два года, шесть операций, и битвы за Орел - нет. Я закончу эту работу и буду ездить по всем академиям и доказывать, что Орловская битва существовала». Всего за два долгих года противостояния, на Орловской земле погибло более 300 тысяч и ранено – около 700 тысяч человек. Они умирали за жизнь, в том числе и тех людей, которые оставили надпись на памятнике.









Татьяна Дьяконова

7 марта 2018 года







На главную страницу





