Новости версия для печати Детской библиотеке имени Аркадия Гайдара исполнилось 50 лет Поздравить ее пришли издатели, писатели, библиотекари, ветераны, и, конечно, те, для кого она работает все эти годы. Как и положено, на день рождения все гости пришли с подарками.



Самыми первыми читателями библиотеки стали в далеком 1968 году когда-то ученики школы № 1 Нынешние лицеисты тоже с гордостью называют себя гайдаровцами. И теперь сюда приходят уже дети, и даже внуки, тех, самых первых читателей.



В 1968 году библиотека начала свою работу в небольшом стареньком здании, площадью всего 100 квадратных метров, да и фонд был небольшой, его собирали из разных библиотек. Новое здание появилось у библиотеки в 1980 году, его построили вместо старого, на том же месте. В памяти читателей остались и первые заведующие библиотекой Мария Грибанова, Людмила Мерцалова.

Людмила Мерцалова, бывшая заведующая библиотекой им. А.Гайдара: «Детей у нас было очень много, у нас стояли очереди - от кафедры и до входа». Сегодня в фондах библиотеки более 50 тысяч книг, а читают их 6 тысяч мальчишек и девчонок. И каждый месяц здесь обязательно проходят интересные мероприятия для ребят. Есть и удобные залы, и информационные ресурсы – все необходимое для творческих встреч детей и взрослых, где главным героем становится книга.

Елена Казакова, начальник управления культуры администрации г. Орла: «Ничто никогда ни одному человеку не может заменить живое общение с книгой: когда ты берешь ее в руки, переворачиваешь страницы, когда читаешь – впитываешь в себя запах книги, впитываешь в себя отношение автора, его мысли». Любимую библиотеку поздравили писатели, депутаты Городского Совета, издатели, ветераны войны и труда. И все принесли в подарок книги. Ну, а ребята поздравили любимую библиотеку стихами и песнями, и на память об этом событии написали в юбилейных адресах самые теплые слова.









Эва Стасюлевич

7 марта 2018 года







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