Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 25 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.



6 марта в 22 часа водитель, управлял автомобилем «ВАЗ 21074», двигался по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» и на 19 км допустил наезд на пешехода (мужчину 1988 г.р.), который двигался по данной автодороге в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу им. Семашко.





Орловское Информбюро

7 марта 2018 года







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