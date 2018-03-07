Новости версия для печати Бывшего генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» подозревают в совершении коммерческого подкупа Как сообщили в следственном ведомстве, подозреваемый «торговал должностями», получив от руководителей филиалов предприятия почти полтора миллиона рублей.



Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый, занимая указанную должность, с 2015 года по 2017 год неоднократно предъявлял незаконные требования к директорам шести филиалов ОАО «Орелоблхлеб» о передаче ему денежных средств за дальнейшее продление их полномочий, путем заключения трудовых контрактов. За указанный период времени подозреваемому директорами филиалов ОАО «Орелоблхлеб» было передано и перечислено на расчетные счета более 1 миллиона 400 тысяч рублей.





Иван Суверин

7 марта 2018 года







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