Новости версия для печати В ближайшее время стартует конкурс «Молодые лидеры Орловщины» Честная работа в управлении, повышение профессионализма на государственной и муниципальной службе – кадровый потенциал региона обсудили Андрей Клычков и президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.



Андрей Шаронов провел с орловцами тренинг, в котором рассказал, как управлять вниманием и энергией развития.



Идеи, которые реализуются в бизнес школе, уже опробованы в 15 регионах России. Теперь вот планируют применить их на практике и у нас. В ближайшее время стартует конкурс «Молодые лидеры Орловщины». Его победители получат возможность пройти стажировку, а затем и трудоустроиться на должности муниципальной и государственной службы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы подготовили проект положения по реализации на территории области программы «Молодые лидеры Орловщины» - для того, чтобы дать возможность социального лифта для любого молодого человека, кто соответствует профессиональным качествам, кто пройдет тестовый отбор для работы на государственной и муниципальной службе». Андрей Шаронов выразил заинтересованность в сотрудничестве Московской школы управления «Сколково» с администрацией и крупными компаниями области.

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»: «Важно достичь консенсуса или, по красней мере, понимать цели и ценности друг друга, тогда больше будет доверия, больше вклад от компаний в пользу развития регионов».





Анна Вайсергисер

7 марта 2018 года







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