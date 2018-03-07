Новости версия для печати Подготовка к выборам президента идет в штатном режиме Об этом говорили на заседание орловского областного избиркома.



На сегодняшний день в области 730 участковых избирательный комиссий принимают заявления для голосования «по месту нахождения». Больше 11-ти тысяч жителей региона уже воспользовались этой возможностью.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Наши члены участковых избирательных комиссии доводят информацию о том, что в период с 8-го до 18-го марта до 14:00 избиратель, в случае если он не имеет возможности самостоятельно прибыть в участковую избирательную комиссию, может обратиться за помощью к сотрудникам социальных служб с целью подать заявление в участковую избирательную комиссию, и чтобы в день голосования он в полном объеме, в полной мере смог реализовать свое конституционное право – проголосовать». Обсудили на заседании и вопрос безопасности. Так, 79 рамок металлодетекторов уже поступили в регион. В понедельник начнется их монтаж на избирательных участках.





Анна Вайсергисер

7 марта 2018 года







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