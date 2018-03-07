Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
7.03.2018
20:40:26
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Условия ужесточаются, но показатели растут

Орловская потребкооперация провела отчётное собрание, на котором были подведены итоги работы последней пятилетки. Как работают кооператоры в области, в какой поддержке нуждаются?

В системе орловской потребкооперации сегодня работает почти три тысячи человек. Разветвлённая многоотраслевая структура, сохраняя традиции, функционирует в современном ключе. Инновационные подходы к маркетингу, автоматизация торговых точек, эффективное оборудование, перспективные инвестиционные проекты – всё это уже давно вошло в ежедневную практику всех потребительских обществ области.
Виктор Найдёнов, председатель совета Орловского Облпотребсоюза: «Приходилось работать в сложных условиях – это и снижение покупательского спроса, и усиление конкуренции со стороны федеральных сетей, это сокращение численности сельского населения. Но, несмотря на это, мы практически все параметры своей программы выполнили, удержали годовой объем деятельности. И важно, что эта работа вся выполнена на селе». 
У потребкооперации есть два условных вектора: экономическое развитие, своё и региона присутствия, и социальный аспект деятельности. В экономическом плане показатели внушают уважение: за последние пять лет в области открыто 75 предприятий потребительской кооперации. В развитие вложено 945 миллионов рублей. Наблюдается рост налоговых отчислений, за 5 лет они составили полтора млрд. руб. Но работа ведётся, прежде всего, для людей – это и есть социальная составляющая деятельности.
Виктор Найдёнов, председатель совета Орловского Облпотребсоюза: «Здесь мы много делаем для социального обеспечения населения, особенно глубинки. Отдаленные населенные пункты наши автолавки обязательно посещают по графику. Магазины, которые являются убыточными, тоже работают, и мы их содержим – на все это уходит более 10 миллионов ежегодно. Это наша социальная ответственность, которой мы гордимся, потому что изначально кооперация создавалась для того, чтобы помогать людям, и не ради прибыли и наживы, а для того, чтобы облегчить жизнь сельских жителей».
И власть готова идти навстречу. В день подведения итогов пятилетки руководство области и потребкооперации пришли к определённым соглашениям, которые непременно принесут плоды.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Все те направления, которые сегодня находятся в векторе внимания орловского Потребсоюза, они будут и в нашем векторе внимания. Мы максимально готовы в этом плане поддерживать, понимая, что никто, кроме Облпотребсоюза, до многих мест и не доходит, и без него тяжело оказывать те государственные социальные функции, которые сегодня есть. Я думаю, было бы глупо, если бы этого не признавали, и не отдавали дань той работе, которая ведется».
Перспективы у орловской потребкооперации многообещающие. Впереди новые свершения, которые будут непременно радовать людей Орловщины - всех, даже тех, кто живёт на максимальном удалении от областного центра.




Ирина Костина
7 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта