Новости версия для печати Условия ужесточаются, но показатели растут Орловская потребкооперация провела отчётное собрание, на котором были подведены итоги работы последней пятилетки. Как работают кооператоры в области, в какой поддержке нуждаются?



В системе орловской потребкооперации сегодня работает почти три тысячи человек. Разветвлённая многоотраслевая структура, сохраняя традиции, функционирует в современном ключе. Инновационные подходы к маркетингу, автоматизация торговых точек, эффективное оборудование, перспективные инвестиционные проекты – всё это уже давно вошло в ежедневную практику всех потребительских обществ области.

Виктор Найдёнов, председатель совета Орловского Облпотребсоюза: «Приходилось работать в сложных условиях – это и снижение покупательского спроса, и усиление конкуренции со стороны федеральных сетей, это сокращение численности сельского населения. Но, несмотря на это, мы практически все параметры своей программы выполнили, удержали годовой объем деятельности. И важно, что эта работа вся выполнена на селе». У потребкооперации есть два условных вектора: экономическое развитие, своё и региона присутствия, и социальный аспект деятельности. В экономическом плане показатели внушают уважение: за последние пять лет в области открыто 75 предприятий потребительской кооперации. В развитие вложено 945 миллионов рублей. Наблюдается рост налоговых отчислений, за 5 лет они составили полтора млрд. руб. Но работа ведётся, прежде всего, для людей – это и есть социальная составляющая деятельности.

Виктор Найдёнов, председатель совета Орловского Облпотребсоюза: «Здесь мы много делаем для социального обеспечения населения, особенно глубинки. Отдаленные населенные пункты наши автолавки обязательно посещают по графику. Магазины, которые являются убыточными, тоже работают, и мы их содержим – на все это уходит более 10 миллионов ежегодно. Это наша социальная ответственность, которой мы гордимся, потому что изначально кооперация создавалась для того, чтобы помогать людям, и не ради прибыли и наживы, а для того, чтобы облегчить жизнь сельских жителей». И власть готова идти навстречу. В день подведения итогов пятилетки руководство области и потребкооперации пришли к определённым соглашениям, которые непременно принесут плоды.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Все те направления, которые сегодня находятся в векторе внимания орловского Потребсоюза, они будут и в нашем векторе внимания. Мы максимально готовы в этом плане поддерживать, понимая, что никто, кроме Облпотребсоюза, до многих мест и не доходит, и без него тяжело оказывать те государственные социальные функции, которые сегодня есть. Я думаю, было бы глупо, если бы этого не признавали, и не отдавали дань той работе, которая ведется». Перспективы у орловской потребкооперации многообещающие. Впереди новые свершения, которые будут непременно радовать людей Орловщины - всех, даже тех, кто живёт на максимальном удалении от областного центра.









Ирина Костина

7 марта 2018 года







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