Новости версия для печати Матушка Елена (Чистюхина): «Хранить тепло семейного очага – это несложно. Главное – любить друг друга» Доцент института культуры, в прошлом – журналист, автоледи, мама троих детей и уже бабушка. Это портрет сильной и успешной женщины. Но лишь жители Орла в героине нашего следующего сюжета узнают жену священнослужителя. Для Елены Чистюхиной 8 марта – праздник светский. Верующие почитают День жен мироносиц. Но в ее судьбе мирское и духовное – сплелись воедино. Надежда Невматулина о силе веры и силе женского характера.



Зефир – на яблочном пектине, варенье собственного производства. В пост – и кухня соответствующая. Как-то не очень вы похожи на супругу священника, - говорю я Елене Чистюхиной. Где юбка в пол? Где неизменный платок?

Елена Чистюхина, жена священника: «Конечно, в храме я соответственно выгляжу. Дресс-код. Одно время я брюк не носила – не то что в храме, но и в быту». Это потом я узнала, что матушка – человек творческий. Но тогда, в начале 2000-х, никто и подумать не мог, что главе семьи с режиссерским образованием уготовано стать служителем веры. Будущие супруги Чистюхины познакомились в белгородском училище культуры. И уже вместе приехали в Орел поступать в институт. Первенец Даниил родился после окончания родителями института. Потом появилась дочь Лена, а через 2,5 года – и младшая – Лиза. После семинарии отец Игорь стал настоятелем храма в Платоново. «Матушкой» Елену стало называть и всё село.

Елена Чистюхина, жена священника: «Я и пела на клиросе, и продавала свечи, и ездила их покупать их в епархию. Утренники даже готовила с детьми». При работе с детьми пригодилось режиссерское образование. Умение работать со зрителем матушку привело и в журналистику. «Небеса обетованные» - так называлась передача, где матушка рассказывала о хлебе насущном, батюшка – о духовной пище. Рука об руку они уже почти 30 лет.

Игорь (Чистюхин), протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «Для меня это, как для бойца тыл. Это вся Родина, которую нужно защищать». Защитили супруги и кандидатские диссертации. Традиции культуры и тонкости сценического мастерства доцент Чистюхина преподает без малого четверть века. Студенты говорят, что она заряжает своими эмоциями, и вообще на ее занятиях – легко. Лёгкость – это в характере матушки Елены. С воодушевлением освоила искусство вождения, когда это стало нужным. Сотни километров за плечами и ни одной аварии. В ее жизни были и взлёты и падения. Неизменна любовь - к семье, к людям, к Богу.





Надежда Невматулина

7 марта 2018 года







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