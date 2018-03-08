Новости версия для печати Сегодня – Международный женский день Этот праздник отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран.



Этот праздник изначально задумывался как праздник женщины-революционерки. Газета «Правда» на заре революции называла его «Днём женского Рабочего Интернационала». Сейчас праздник утратил своё былое историческое значение и в результате его отмечают просто как праздник женщин.





Орловское Информбюро

8 марта 2018 года







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