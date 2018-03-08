Новости версия для печати Алексей Гордеев: «В любую погоду 8-го марта нас сопровождает ощущение весны и тепла» Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Алексей Гордеев поздравил женщин с Международным женским днем



«Для нашей страны Международный женский день особый праздник. В любую погоду 8-го марта нас сопровождает ощущение весны и тепла, а женские улыбки создают неповторимое настроение.



В этот день все мужчины вне зависимости от возраста стремятся окружить любимых женщин: мам, бабушек и подруг – особой заботой и вниманием. Каждый день вы дарите нам свою нежность, доброту, душевную щедрость, вдохновляете нас на новые достижения.



Пусть наступающая весна принесет вам удачу и радостное настроение, а вашу жизнь всегда наполняют яркие краски, солнце и цветы.



Будьте любимы и счастливы!»





Орловское Информбюро

8 марта 2018 года







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