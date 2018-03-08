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Андрей Клычков: «Этот праздник по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране»

С Международным женским днём орловчанок поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.

«Дорогие орловчанки!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!

Этот праздник напрямую связан с историей борьбы за права женщин, за переустройство общества на принципах равенства и справедливости и по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране.

Мы с нетерпением ждем этот замечательный весенний праздник, чтобы выразить искреннюю признательность женщинам за неоценимую помощь и поддержку, еще раз подчеркнуть свое глубокое уважение, которое они по праву заслуживают.

Советские женщины наравне с мужчинами делили все тяготы военного времени, приближали Победу над фашизмом, преодолевали послевоенную разруху, внесли достойный вклад в построение мощной социалистической державы, проявляя невероятную стойкость и мужество.

И сегодня вы, наши дорогие женщины, продолжаете совершать ежедневный гражданский подвиг: вы не можете оставаться равнодушными к проблемам других, защищаете духовность и нравственность нашего народа, бережете семейный очаг и семейные ценности, показываете достойный пример созидательной работы на благо Орловщины и всей России.

От души желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых ярких свершений!

С праздником 8 марта!»

А. Е. Клычков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области





Орловское Информбюро
8 марта 2018 года

 


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