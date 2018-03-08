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четверг
8.03.2018
8:38:41
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Андрей Клычков: «Этот праздник по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране»С Международным женским днём орловчанок поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.
«Дорогие орловчанки!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Этот праздник напрямую связан с историей борьбы за права женщин, за переустройство общества на принципах равенства и справедливости и по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране.
Мы с нетерпением ждем этот замечательный весенний праздник, чтобы выразить искреннюю признательность женщинам за неоценимую помощь и поддержку, еще раз подчеркнуть свое глубокое уважение, которое они по праву заслуживают.
Советские женщины наравне с мужчинами делили все тяготы военного времени, приближали Победу над фашизмом, преодолевали послевоенную разруху, внесли достойный вклад в построение мощной социалистической державы, проявляя невероятную стойкость и мужество.
И сегодня вы, наши дорогие женщины, продолжаете совершать ежедневный гражданский подвиг: вы не можете оставаться равнодушными к проблемам других, защищаете духовность и нравственность нашего народа, бережете семейный очаг и семейные ценности, показываете достойный пример созидательной работы на благо Орловщины и всей России.
От души желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых ярких свершений!
С праздником 8 марта!»
А. Е. Клычков.
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