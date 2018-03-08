Новости версия для печати Андрей Клычков: «Этот праздник по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране» С Международным женским днём орловчанок поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.



«Дорогие орловчанки!



Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!

Этот праздник напрямую связан с историей борьбы за права женщин, за переустройство общества на принципах равенства и справедливости и по праву занимает особое место в календаре праздничных дат в нашей стране.



Мы с нетерпением ждем этот замечательный весенний праздник, чтобы выразить искреннюю признательность женщинам за неоценимую помощь и поддержку, еще раз подчеркнуть свое глубокое уважение, которое они по праву заслуживают.



Советские женщины наравне с мужчинами делили все тяготы военного времени, приближали Победу над фашизмом, преодолевали послевоенную разруху, внесли достойный вклад в построение мощной социалистической державы, проявляя невероятную стойкость и мужество.



И сегодня вы, наши дорогие женщины, продолжаете совершать ежедневный гражданский подвиг: вы не можете оставаться равнодушными к проблемам других, защищаете духовность и нравственность нашего народа, бережете семейный очаг и семейные ценности, показываете достойный пример созидательной работы на благо Орловщины и всей России.



От души желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых ярких свершений!



С праздником 8 марта!»

А. Е. Клычков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области







Орловское Информбюро

8 марта 2018 года







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