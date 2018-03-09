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пятница
9.03.2018
21:38:21
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«О весне, о любви, о женщине…»Выставка с таким название открылась в областной библиотеке имени Ивана Бунина.
На выставке представлены классические произведения о любви русских и зарубежных авторов: Ивана Тургенева, Ивана Бунина и Александра Куприна, Стефана Цвейга, Эриха Марии Ремарка и других. А также книги современных литераторов.
Выставка в «Бунинке» посвящена женщине, вечной загадке, которую пытались и пытаются разгадать с тех пор, как существует человечество. Её красоту стремились постичь ценители прекрасного – поэты, музыканты и художники. Выставка работает неделю.
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