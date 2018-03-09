Новости версия для печати «О весне, о любви, о женщине…» Выставка с таким название открылась в областной библиотеке имени Ивана Бунина.



На выставке представлены классические произведения о любви русских и зарубежных авторов: Ивана Тургенева, Ивана Бунина и Александра Куприна, Стефана Цвейга, Эриха Марии Ремарка и других. А также книги современных литераторов.



Выставка в «Бунинке» посвящена женщине, вечной загадке, которую пытались и пытаются разгадать с тех пор, как существует человечество. Её красоту стремились постичь ценители прекрасного – поэты, музыканты и художники. Выставка работает неделю.





Евгения Костомарова

9 марта 2018 года







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