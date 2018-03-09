Новости версия для печати В Орле прошла специализированная ярмарка вакансий для женщин, желающих совмещать воспитание детей с работой Такую ярмарку, которая, кстати, стала первой в 2018 году, провёл Центр занятости населения Заводского района.



А запланировано провести 63 таких специализированных ярмарки. Кроме того, для комфортного возвращения к труду женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, планируется организовать профессиональное обучение. Его могут пройти 125 женщин. Они смогут как получить новую профессию, так и повысить имеющуюся квалификацию.





Евгения Костомарова

9 марта 2018 года







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