Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


суббота
10.03.2018
9:33:28
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле социальные мошенники вновь обманывают простодушных пенсионеров

В Железнодорожном и Советском районах города зафиксированы два аналогичных преступления: аферисты пришли к пожилым людям под видом газовиков.

Как поняли полицейские из объяснений жительницы Железнодорожного района, аферистки, а их было как минимум двое, действовали с предельной наглостью. Накануне преступления они уже приходили к пенсионерке и не застали ее дома. Хотя мошенницы и попались на глаза соседям, своих замыслов не оставили. Пенсионерка пустила посетительниц в квартиру, решив, что к ней пришли по поводу предстоящих выборов.

В службе 04 говорят: аферисток можно было изобличить сразу: среди газовых мастеров женщин попросту не числится. Да и мужчину-газовика от мошенника отличить не сложно.
Олег Коноплев, заместитель начальника ПТО АО «Газпром газораспределение Орел»: «Специалисты «Газпром газораспределение Орел» выезжают на заявки в спецодежде синего цвета с логотипом нашей организации, у каждого сотрудника организации имеется удостоверение. А подобные инциденты ведут к тому, что специалисты газовой службы сталкиваются с недоверием населения, и наших специалистов просто не допускают до выполнения профилактических работ».
Уже после ухода аферисток женщина заподозрила неладное и решила заглянуть в шкаф, где хранила сбережения. Денег на месте не оказалось

А пенсионерке из Заводского района знакомство с ложными газовиками, кстати, тоже женщинами, стоило ста тысяч рублей и норковой шубы. Все это было похищено, пока аферистки отвлекали старушку на кухне.

Полицейские в очередной раз призывают пенсионеров проявлять осмотрительность и к любым неожиданным визитерам относиться с разумным недоверием.


Иван Суверин
10 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта