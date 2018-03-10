Новости версия для печати В Орле социальные мошенники вновь обманывают простодушных пенсионеров В Железнодорожном и Советском районах города зафиксированы два аналогичных преступления: аферисты пришли к пожилым людям под видом газовиков.



Как поняли полицейские из объяснений жительницы Железнодорожного района, аферистки, а их было как минимум двое, действовали с предельной наглостью. Накануне преступления они уже приходили к пенсионерке и не застали ее дома. Хотя мошенницы и попались на глаза соседям, своих замыслов не оставили. Пенсионерка пустила посетительниц в квартиру, решив, что к ней пришли по поводу предстоящих выборов.



В службе 04 говорят: аферисток можно было изобличить сразу: среди газовых мастеров женщин попросту не числится. Да и мужчину-газовика от мошенника отличить не сложно.

Олег Коноплев, заместитель начальника ПТО АО «Газпром газораспределение Орел»: «Специалисты «Газпром газораспределение Орел» выезжают на заявки в спецодежде синего цвета с логотипом нашей организации, у каждого сотрудника организации имеется удостоверение. А подобные инциденты ведут к тому, что специалисты газовой службы сталкиваются с недоверием населения, и наших специалистов просто не допускают до выполнения профилактических работ». Уже после ухода аферисток женщина заподозрила неладное и решила заглянуть в шкаф, где хранила сбережения. Денег на месте не оказалось



А пенсионерке из Заводского района знакомство с ложными газовиками, кстати, тоже женщинами, стоило ста тысяч рублей и норковой шубы. Все это было похищено, пока аферистки отвлекали старушку на кухне.



Полицейские в очередной раз призывают пенсионеров проявлять осмотрительность и к любым неожиданным визитерам относиться с разумным недоверием.





Иван Суверин

10 марта 2018 года







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