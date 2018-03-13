Новости версия для печати Власти Орла выявят и накажут тех, кто незаконно зарабатывает на вывозе мусора В областном центре все чаще регистрируются случаи, когда некие «компании» или частные лица предлагают за определенную плату убрать строительный мусор, старую мебель и прочие отходы.



По факту, все вывозится до ближайшего муниципального контейнера.



По закону транспортировка отходов может осуществляться исключительно лицензированными организациями с использованием специально оборудованного транспорта. Нарушителей ожидает штраф: частных «мусорщиков» оштрафуют до 2 000 рублей, ИП заплатят до 50 000, компаниям самовольничество может обойтись в четверть миллиона.





Мария Семак

12 марта 2018 года







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