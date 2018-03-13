На сайте ПФР заработал калькулятор ежемесячной выплаты на ребенка

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вторник
13.03.2018
4:36:20
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На сайте ПФР заработал калькулятор ежемесячной выплаты на ребенкаС его помощью можно легко и быстро узнать, имеет ли право конкретная семья на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.
Напомним, нуждающиеся семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или усыновлен второй ребенок, могут обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала. Однако право на эту выплату будут иметь только те семьи, доход которых в расчете на каждого члена семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания семьи за II квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой. Для Орловской области данный прожиточный минимум составляет 15 241, 5 руб.
Определить, имеет ли ваша семья право на данную выплату, можно с помощью специального калькулятора, который теперь есть на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). Найти калькулятор можно в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала».
Данный сервис прост в использовании: достаточно указать регион проживания, состав семьи, доходы родителей и детей, после чего программа выдаст результат.
Следует знать, что при расчёте дохода семьи учитываются:
1.Заработная плата, премии.
2.Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты.
3.Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.
4.Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных или общественных обязанностей.
5.Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ и других органов, в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации.
Размер выплаты в Орловской области в 2018 году составляет 9 429 рублей, сообщали в региональном Пенсионном фонде.
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