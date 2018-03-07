Новости версия для печати Водитель троллейбуса признан виновным в грубом нарушении ПДД, повлекшем ДТП и смерть пешехода Решение вынес Железнодорожный районный суд города Орла.



Печальный инцидент случился вечером 27 октября 2017 года на улице Московской в районе завода Медведева. Под колеса троллейбуса угодила пенсионерка 1938 года рождения. Женщина погибла на месте. Водитель свою вину горячо оспаривал, однако полицейские выяснили: наезд произошел прямо на «зебре», куда троллейбус выехал на запрещающий сигнал светофора. Суд приговорил водителя к двум годам колонии-поселения, на три года ему запрещено садиться за руль.





Иван Суверин

7 марта 2018 года







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