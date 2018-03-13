Новости версия для печати С 8 по 9 марта на территории Орловской области было зарегистрировано 34 ДТП Среди них 3 ДТП, в результате которых 5 человек получил телесные повреждения.



9 марта в 9:48 водитель, управлял автомобилем «УАЗ», следовал по автодороге «Жилино-Войново-Корсаково». В районе 3-гно километра он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пассажир (женщина 1944 г.р.) получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



9 марта в 10:50 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по ул. Московской и в районе д. 78 допустил столкновение с автомобилем «Рено Трафик». В результате ДТП пассажир (женщина 1963 г.р.), получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.



9 марта в 20:20 водитель, управляя автомобилем «УАЗ», двигался по ул. Спивака, в районе д. 75А по Карачевскому шоссе не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля «ВАЗ» его пассажиры: мужчина 1976 года рождения и мужчина 1993 года рождения.





Орловское Информбюро

12 марта 2018 года







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