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Бабушки, но далеко не старушки: их гастрольный график расписан по дням

О них не знают большие и малые академические театры, зато с нетерпением ждут зрители окрестных деревень и сел. Там их выступления всегда проходят с неизменным аншлагом. Театр сатиры клуба пенсионеров Верховского района всегда собирает полные клубные залы.

Гастроли, пусть и в соседнюю деревню, - дело не шуточное. А вот репертуар самодеятельного театра клуба «Родные напевы» Центра социально-досуговой деятельности, наоборот, очень даже юмористичный.

Один из номеров - сценку о призыве в армию - веселые пенсионерки готовили ко Дню защитника Отечества. Настоящую форму для сценического образа подарил действующий военком района. Для исполнительницы главной роли Валентины Григорьевой это была большая честь. Хотя в ее творческом списке ролей немало – и доктором была, и даже царем.

Не меньше сценических образов и у остальных участниц этого неунывающего коллектива. Сценарии пишут сами, костюмы мастерят тоже собственными руками.

К Международному женскому дню артистки придумали постановку по мотивам сказки о царе Салтане, но с юмористическим градусом. Трактовка - в лучших КВНовских традициях: перевернуть все с ног на голову, но с глубоким смыслом. А еще стихи и монологи в духе Клары Новиковой.

Вот так - с частушками, страданиями, русской песней и сатирическими сценками гастролируют веселые неунывающие артистки серебряного возраста. На пенсии творческая жизнь только начинается, и для них это теорема уже не требует доказательств.




Оксана Гранн
12 марта 2018 года

 


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