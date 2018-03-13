Новости версия для печати В Орле пройдет творческий марафон «Мы вместе!» Марафон пройдет 18 марта с 11 до 16 часов в орловском Городском центре культуры.



Для зрителей выступят лучшие творческие коллективы Орла, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Это будет праздник на любой вкус – от русской народной музыки до цирковых эстрадных номеров, от хореографических зарисовок до классического вокала знаменитых солистов. Билеты покупать не надо. Вход – свободный.





Татьяна Напольских

12 марта 2018 года







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