За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП

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вторник
13.03.2018
4:38:05
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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшими, в результате два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили телесные повреждения.
10 марта в 14:10 водитель, управляя а\м «Лада Ларгус», следовал по ул. Андрианова и при повороте налево на ул. Горького в районе д. 120 не уступил дорогу и допустил столкновение с а\м «Лада Гранта», который двигался по ул. Горького в направлении ул. 60 лет Октября. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира а\м «Лада Гранта»: мальчик 2015 г.р., который перевозился в детском автокресле, и женщина 1985 г.р. Оба пострадавших не госпитализированы.
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