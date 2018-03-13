Новости версия для печати В Орле в праздничные дни произошел пожар в одном из кафе Вероятной причиной пожара в кафе «Берлога» могла послужить неисправность дымохода русской печки, сообщили нам в МЧС.



О возгорании в заведении общепита на пульт 112 сообщили 9 марта в пятом часу вечера. С учетом характеристик и назначения постройки, силы и техника МЧС к месту ЧП прибыли по повышенному рангу пожара.



Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области «Поступила информации о возгорании в кафе, расположенном в селе Плещеево Орловского района. На момент прибытия первых пожарных подразделений было установлено, что сильное задымление происходит в районе кровли и рядом с дымоходом печи. Криминальную направленность пожара здесь можно не рассматривать. Фактически пожар произошел на глазах обслуживающего персонала в количестве восьми человек. На момент возникновения пожара находилось пять посетителей, которые самостоятельно покинули помещение».



Никто из людей при пожаре не пострадал. Материальный ущерб предстоит выяснить в ходе административного дознания. Как выяснили инспекторы, русская печь служила в кафе не только для антуража, ее активно топили. Судя по всему, причиной возгорания послужил свищ в кирпичной кладке дымохода, который и повлек воспламенение кровли.





Иван Суверин

12 марта 2018 года







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