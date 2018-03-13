В этом году на отлов бродячих животных в Орловской области выделят вдвое больше средств, чем годом ранее

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В этом году на отлов бродячих животных в Орловской области выделят вдвое больше средств, чем годом ранееОб этом сегодня заявил глава региона Андрей Клычков на совещании с членами правительства. Он призвал администрации всех муниципальных образований уделить этой работе особое внимание.
Шокирующая информация появилась накануне в подмосковных СМИ. В поселке Курсаково Истринского района на 19-летнего парня напала стая собак. Он погиб. Чтобы избежать подобных трагедий на территории нашей области, глава региона призвал власти обратить особое внимание на скопления безнадзорных животных.
Еще одна проблема, которая в этом году всерьёз беспокоит управление ветеринарии – вирус бешенства. Если в прошлом году на территории области всего зарегистрировано 30 случаев, то за два месяца этого года их уже 21. Чтобы предотвратить распространение вируса в управлении готовятся к вакцинации и диких, и домашних животных.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: "В 2 раза увеличили финансирование. Необходимо принять конкретные меры по решению этой проблемы, в первую очередь, в городе Орле. И второй момент – вместе с органами самоуправления, в рамках имеющихся у них полномочий - по территории Орловской области. Не должно быть большого количества безнадзорных животных на территории мест массового скопления людей, да и не только мест массового скопления".