Новости версия для печати В этом году на отлов бродячих животных в Орловской области выделят вдвое больше средств, чем годом ранее Об этом сегодня заявил глава региона Андрей Клычков на совещании с членами правительства. Он призвал администрации всех муниципальных образований уделить этой работе особое внимание.



Шокирующая информация появилась накануне в подмосковных СМИ. В поселке Курсаково Истринского района на 19-летнего парня напала стая собак. Он погиб. Чтобы избежать подобных трагедий на территории нашей области, глава региона призвал власти обратить особое внимание на скопления безнадзорных животных.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: "В 2 раза увеличили финансирование. Необходимо принять конкретные меры по решению этой проблемы, в первую очередь, в городе Орле. И второй момент – вместе с органами самоуправления, в рамках имеющихся у них полномочий - по территории Орловской области. Не должно быть большого количества безнадзорных животных на территории мест массового скопления людей, да и не только мест массового скопления". Еще одна проблема, которая в этом году всерьёз беспокоит управление ветеринарии – вирус бешенства. Если в прошлом году на территории области всего зарегистрировано 30 случаев, то за два месяца этого года их уже 21. Чтобы предотвратить распространение вируса в управлении готовятся к вакцинации и диких, и домашних животных.





Юлия Сулим

12 марта 2018 года







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