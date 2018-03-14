Новости версия для печати «От покаяния к воскресению России» Сегодня в Орле откроется международная православная выставка, посвященная 100-летию со дня расстрела царской семьи.



Начнется мероприятие с молебна, который возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний.



Проект объединяет более 60 храмов, монастырей и подворий Православной церкви из России, Украины, Молдавии и Греции. Орловские верующие смогут поклониться ковчегу с частицей мощей исповедника святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. Запланированы беседы со священниками, просмотры православных фильмов, посвящённых царской семье, выступления творческих коллективов, презентация книг.

Продлится выставка до 18 марта, место проведения – ДК Металлургов.





Мария Семак

13 марта 2018 года







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