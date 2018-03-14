Новости версия для печати В орловском НКМЦ открылась школа реабилитации Первое занятие состоится уже сегодня.



Уроки для родителей детей с особенностями развития - бесплатные. Их проводят заведующая отделением медицинской реабилитации и врач ЛФК. В течение года специалисты поделятся секретами питания и гигиены, дадут основы лечебной физкультуры на дому и расскажут о российской практике реабилитации детей с ограниченными возможностями. Первое занятее пройдет сегодня, в 16 часов. И посвящено оно будет позиционированию как основе функционирования и профилактики осложнений. Вход свободный.





Надежда Невматулина

13 марта 2018 года







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