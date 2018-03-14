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В 2018 году более 29 тысяч юных орловцев отдохнут в оздоровительных учреждениях Орловской области и за ее пределами

В текущем году планируется организовать детский отдых в 353 оздоровительных учреждениях на территории региона, в том числе в 14 загородных оздоровительных учреждениях, 333 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в 6 палаточных лагерях.

Как сообщила руководитель департамента образования области Татьяна Шевцова, в санаторных учреждениях Орловской области планируется отдых 1,5 тысяч ребят, в загородных оздоровительных лагерях области – 7,5 тысяч, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием области – 19,2 тысяч, в палаточных лагерях области – 500 человек.

Общий объем финансирования из консолидированного бюджета области на проведение детской оздоровительной кампании в текущем году составит 123,3 млн рублей.

Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря Орловской области составит 17,7 тыс. рублей, в санатории – 21,3 тыс. рублей, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 3318 рублей. Стоимость путевок уже утверждена главой региона.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в этом году наряду с традиционными профильными сменами запланированы смены: «Первый салют», посвященная 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков; «По тургеневским местам», посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, смена для детей, стремящихся к изучению математики и английского языка, смены детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Российского движения школьников.

За пределами области в составе организованных групп планируется оздоровить 320 детей, из них 198 детей, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности в федеральных детских центрах «Артек» (99 детей), «Смена» (59 детей), «Орленок» (40 детей).


Орловское Информбюро
13 марта 2018 года

 


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