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Новый поворот в деле Ильи Дисмана

Бывший исполнительный директор филиала АСК «Инжиниринг» не нашел возможности выплатить долг по зарплате своим работникам, это за него сделали следователи. Вот только погашение задолженности для Дисмана смягчающим обстоятельством в суде не будет.

Скандальную известность Илья Дисман приобрел благодаря знаменитому медицинскому долгострою в Орле. Следствие инкриминирует бывшему исполнительному директору хищение 136-и миллионов бюджетных рублей. Дисман свою вину категорически отрицает.
Илья Дисман, обвиняемый:«Те люди, которые деньги, действительно украли, они сделали все возможное, чтобы скрыть следы преступления и сделать меня ответственным за это деяние».
Кроме того, без зарплаты остались 157 сотрудников фирмы. Куда ушли деньги, мы попытались выяснить у самого Дисмана, когда того доставляли на допрос в следственный комитет. Ответа не последовало. Не только ответ на этот вопрос, но и сами деньги удалось найти следователям.
Константин Баранов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе производства предварительного следствия установлен факт предоставления ОАО АСК «Инжиниринг» займа одной из коммерческих организаций сроком погашения до 2021 года, при этом сумма данного займа кратна сумме образовавшейся задолженности по заработной плате. В результате конструктивного взаимодействия сотрудника следственного управления с руководством данной коммерческой организации, которая получила заемные денежные средства, достигнута договоренность о досрочном погашении займа с перечислением денежных средств на расчетный счет ОАО АСК «Инжиниринг».
Сейчас следователи распределили между работниками АСК «Инжиниринг» первый денежный транш.
Константин Баранов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области:«В настоящее время на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 2 млн. рублей, которые потрачены на погашение задолженности по заработной плате перед работниками филиала ОАО «АСК «Инжиниринг».
Оставшиеся средства - чуть больше 3-х миллионов - ожидаются в ближайшее время. Однако участь Дисмана все это не облегчит. Кроме того, суд уже признал за сотрудниками АСК «Инжиниринг» право на возмещение морального вреда.




Иван Суверин
13 марта 2018 года

 


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