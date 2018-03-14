Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП Среди них 2 ДТП, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения.



12 марта в поселке Залегощь в 14:20 водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.



12 марта в 14:50 водитель, управляя транспортным средством «Скания» следовал по автодороге «Орел-Брянск» и в районе 8 км допустил столкновение с автомобилем «Мазда 3», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.





Орловское Информбюро

13 марта 2018 года







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