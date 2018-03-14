Новости версия для печати В Орловской области выбрали дома для капремонта Согласно проведенному обследованию два дома признаны аварийными, но их нужно реконструировать, при этом 14 домов признали аварийными и подлежащими сносу.



Для включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками Жилинспекции обследован 171 дом.



27 многоквартирных домов подлежат капремонту, 5 квартир признаны непригодными для проживания; 2 дома признаны аварийными и подлежащими реконструкции и 14 МКД - аварийными и подлежащими сносу.



Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель должен представить в межведомственную комиссию по месту нахождения жилого помещения заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, сообщили в Жилинспекции Орловской области.





Орловское Информбюро

13 марта 2018 года







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