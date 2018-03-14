В Орловской области выбрали дома для капремонта

|
среда
14.03.2018
0:06:02
|
|
В Орловской области выбрали дома для капремонтаСогласно проведенному обследованию два дома признаны аварийными, но их нужно реконструировать, при этом 14 домов признали аварийными и подлежащими сносу.
Для включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками Жилинспекции обследован 171 дом.
27 многоквартирных домов подлежат капремонту, 5 квартир признаны непригодными для проживания; 2 дома признаны аварийными и подлежащими реконструкции и 14 МКД - аварийными и подлежащими сносу.
Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель должен представить в межведомственную комиссию по месту нахождения жилого помещения заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, сообщили в Жилинспекции Орловской области.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта