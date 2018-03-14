Новости версия для печати В Орле старинные деревянные постройки стремительно съедает пламя Несколько часов назад во дворе старинного дома на улице Салтыкова-Щедрина произошел пожар, сгорел блок заброшенных хозпостроек.



Ветхие сараи горели открытым огнем, пламя стремительно распространялось по ветру. Тушить возгорание прибыли два отделения пожарно-спасательной части № 1. На ликвидацию открытого горения понадобилось несколько минут.

Алексей Шабашов, начальник караула ПСЧ-1: «По прибытию к месту вызова наблюдалось горение хозяйственных построек, смежных, по всей площади. Загорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Людей в хозяйственных постройках не было». Однако следы пребывания маргиналов в заброшенных сараях очевидны. Спасаясь от огня, самосёлы оставили свои пожитки, а также закуску и выпивку. Речь об ущербе от пожара в данном случае не идет. Сараи являлись надворными постройками при комплексе расселенных старинных купеческих домов, в которых также не раз происходили пожары. Судьба зданий, представляющих историческую ценность, до сих пор не ясна.





Иван Суверин

13 марта 2018 года







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