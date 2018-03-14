Новости версия для печати В единый день голосования, 18 марта, в Орле откроются 137 избирательных участков Подготовку к предстоящим выборам сегодня обсудили на рабочем совещании в мэрии.



Кроме привычных пунктов для голосования, в Орле образовано 8 избирательных участков в местах временного пребывания: это семь медучреждений и следственный изолятор.



Все места голосования оборудованы кабинами, стационарными и переносными ящиками для бюллетеней. На 49-ти участках установлены КОИБы. На случай ЧП подготовлены резервные источники электроснабжения. Все участки взяты под круглосуточную охрану. Особое внимание глава администрации Орла обратил не только на внутреннее оснащение избирательных участков, но и на безопасность подходов к ним.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «До 16 марта все подъезды, подходы, стоянки личного автотранспорта должны быть расчищены и посыпаны. У нас идут температуры близкие к нулю». Избирательные участки откроются в 8 утра.





Надежда Невматулина

13 марта 2018 года







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