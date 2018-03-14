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Каким будет Орёл в 2018 году?

Жителям города предлагают поддержать концепцию развития областного центра. Голосование пройдёт в День выборов - 18 марта.

Места для голосования будут расположены недалеко от избирательных участков. Всего их будет 81. Узнать их можно по фирменной эмблеме. С 8:00 до 20:00 каждый житель Орла, которому исполнилось 18 лет, сможет отдать свой голос за концепцию развития областного центра на 2018 год. Её уже сейчас можно увидеть на сайте мэрии.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «На каждом участке будет размещен плакат и будут в наличии соответствующие бюллетени, где гражданам будет предложено поддержать или не поддержать данный план развития города. Фактически в бюллетене будет два места, где можно будет поставить галочку». 
План развития Орла на 2018 год включает в себя 13 направлений: это и социальная политика, и вопросы усовершенствования транспорта, санитарного состояния города, развития предпринимательской деятельности. И если больше половины пришедших в единый день голосования на избирательные участки отдадут свой голос «за» концепцию развития, она будет принята.


Надежда Невматулина
13 марта 2018 года

 


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