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В Орле пройдет Неделя детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!»

Неделя книги подготовлена Централизованной библиотечной системой города Орла.

Как сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина, 15 марта в 11 часов в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова состоится торжественное открытие Недели детской и юношеской книги, которое пройдет под девизом «Нет границ и преград дружбе книжек и ребят» и будет посвящено 200-летию И.С. Тургенева. С началом «Книжкиной Недели» юных читателей поздравят орловские писатели, продолжающие традиции великого земляка. А детские творческие коллективы помогут создать удивительное ощущение праздника и творческую атмосферу.

Все желающие смогут познакомиться с книжной выставкой сборников сказок, стихов, рассказов для детей, среди которых немало книг орловских писателей, предлагающих совершить увлекательное путешествие в мир чтения.

Продолжит Неделю детской книги череда литературных праздников, которые состоятся в детской библиотеке им. А.П. Гайдара, в детской библиотеке им. М. Горького, БИЦ им. В.Г. Еремина и др.

Молодежную аудиторию приглашает погрузиться в мир поэзии Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, где 21 марта в 12 часов состоится поэтический нонстоп «Поэзия без границ». Помимо разнообразных заданий, от чтения собственных произведений до экспромта, участники ответят на вопросы о поэзии и «муках творчества».

На час открытий «Драгоценные реликвии Тургенева» приглашает юношеская библиотека-филиал № 8 22 марта в 13:30. В ходе мероприятия присутствующие познакомятся с интересными и малоизвестными фактами из биографии знаменитого писателя, порадуются свежестью творческого взгляда на город Тургенева в преддверии юбилея великого писателя.


Орловское Информбюро
14 марта 2018 года

 


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