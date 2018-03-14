Новости версия для печати Глава Орловской области Андрей Клычков примет участие в работе форума «Россия – страна возможности» Форум стартует в Москве сегодня.



Форум «Россия – страна возможности» - это масштабная платформа для общения сообществ перспективных молодых профессионалов, студентов, волонтеров и школьников с первыми лицами государства. Участникам предстоит множество лекций, семинаров, бесед, встреч, в том числе и с главами регионов.



О том, как развивается Орловская область, какие перспективы есть у нашей талантливой молодежи, о том, с какими задачами, проблемами и нюансами приходится сталкиваться на руководящем посту, будущим управленцам расскажет Андрей Клычков.



В форуме примут участие 6 500 тысяч человек из 85 регионов страны. Будет работать 35 площадок, молодежь пообщается с министрами, ведущими экономистами, энергетиками, известными политологами, предпринимателями, актерами. Участники получат возможность представить свои проекты и инициативы и установить связи, позволяющие реализовать идеи на практике.



Форум продлится до 16 марта.





Мария Семак

14 марта 2018 года







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