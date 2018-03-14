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среда
14.03.2018
16:43:52
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Глава Орловской области Андрей Клычков примет участие в работе форума «Россия – страна возможности»Форум стартует в Москве сегодня.
Форум «Россия – страна возможности» - это масштабная платформа для общения сообществ перспективных молодых профессионалов, студентов, волонтеров и школьников с первыми лицами государства. Участникам предстоит множество лекций, семинаров, бесед, встреч, в том числе и с главами регионов.
О том, как развивается Орловская область, какие перспективы есть у нашей талантливой молодежи, о том, с какими задачами, проблемами и нюансами приходится сталкиваться на руководящем посту, будущим управленцам расскажет Андрей Клычков.
В форуме примут участие 6 500 тысяч человек из 85 регионов страны. Будет работать 35 площадок, молодежь пообщается с министрами, ведущими экономистами, энергетиками, известными политологами, предпринимателями, актерами. Участники получат возможность представить свои проекты и инициативы и установить связи, позволяющие реализовать идеи на практике.
Форум продлится до 16 марта.
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