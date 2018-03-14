Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Градус нарушений. Орловские активисты выявили еще одну точку торговли нелегального алкоголя.



- Чтобы не было «белых страниц» в истории родного края. В регионе может появиться еще один памятник.



- Старт – к будущим большим победам. В Орле стартовал «Шиповка юных».



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Вести-Орёл

14 марта 2018 года







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