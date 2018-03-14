Новости версия для печати Сотрудники орловского Россельхознадзора совместно с оперативниками УФСБ раскрыли мошенническую схему по поставке в регион контрафактного сыра Как сообщили в надзорном ведомстве, на территорию области продукт попадал из Белоруссии вполне законно, а в контрафакт превращался уже здесь путем незатейливых манипуляций, проводимых на одном из складов.



Лев Лейзеров, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Возникло подозрение, что происходит просто перемаркировка продукта растительного, который имеет содержание растительных жиров 95%, в сыр, на котором нанесена информация, что это 100-процентный молочный продукт, соответственно его стоимость превышает стоимость сычужного продукта в три-четыре раза как минимум. На складе было обнаружено более 40 тонн сычужного продукта и стикеры для перемаркировки сычужного продукта в сыр». Поддельные сыры, говорят в Россельхознадзоре, обнаружились не только на складе, но и на прилавках торговых точек города. Сотрудники ведомства предотвратили реализацию контрафакта.

Лев Лейзеров, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям : «В торговых сетях были отобраны пробы для подтверждения того, что данный сыр является сычужным продуктом, и лабораторная диагностика подтвердила, что это перемаркированный в сыр сычужный, на 100 процентов растительный, продукт». Авторам криминальной схемы грозит уголовное преследование. Мы будем следить за выводами следствия.





Иван Суверин

14 марта 2018 года







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