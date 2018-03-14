Новости версия для печати Орловец предложил установить памятник воинам 16-й Литовской стрелковой дивизии Орловец Сергей Киселев обратился к депутату Госдумы Николаю Земцову с предложением установить в Алексеевке памятник воинам-освободителям Литовской дивизии.



Ведь в годы Великой Отечественной войны на орловской земле ярко проявили себя не только летчики французской эскадрильи Нормандия-Неман, но и воины 16-й Литовской стрелковой дивизии. В её составе сражались литовцы, поляки и евреи. В феврале-марте 1943 года они пытались прорвать укреплённые позиции гитлеровцев у села Алексеевка, что на границе Свердловского и Покровского районов. Интернациональная дивизия потеряла убитыми и ранеными тысячи людей. Депутат Госдумы идею поддержал.

Николай Земцов, депутат Госдумы РФ от Орловской области: «Возможно, мы вместе создадим мемориал. Наметилась долгосрочная программа по увековечиванию памяти».





Татьяна Напольских

14 марта 2018 года







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