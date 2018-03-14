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Орловские приставы зажгли новые «Хрустальные звездочки»

Более 30 юных талантов приняли участие в ежегодном творческом конкурсе, который служба проводит вот уже 10 лет подряд.

Большинство участников конкурса «Хрустальные звездочки» - дети из семей сотрудников силовых структур. Конкурс - всероссийский. Сейчас по всей стране проводятся региональные этапы.
Андрей Жданов, заместитель главного судебного пристава УФССП России по орловской области: «С каждым годом в конкурсе участвуют все больше детей сотрудников правоохранительных органов, детей федеральной службы судебных приставов. Радует, что дети после выступления на конкурсе получают возможность выступить на более высоком уровне».
Мастерство юных конкурсантов оценивалось в двух возрастных категориях по трем номинациям: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах. Основные критерии исполнительское и хореографическое мастерство, эмоциональность и артистизм исполнения, музыкальность, сценическая культура.

Для Алёны Первышиной участие в конкурсах дело привычное, но в «Хрустальных звездочках» она новичок. Чтобы показать себя во всей красе, использует для репетиций каждую свободную минутку. Для Алисы Цибулькиной эта «звездочка» не первая, в прошлом году она стала победителем, в этот раз приготовила новый танец. Ребята из ансамбля народных инструментов «Балалаечка» из Некрасовской школы-интерната тоже опытные участники. В конкурсе выступают практически с момента его создания - орловские приставы их шефы. Вот и в этом году им есть чем удивить жюри и порадовать зрителей.
Анатолий Бруев, руководитель ансамбля народных инструментов «Балалаечка» Некрасовской школы-интерната: «Конкурс стимулирует нас к дальнейшему развитию, это самое главное. Мы встречаемся здесь с различными коллективами, смотрим, слушаем, берем для себя что-то полезное».
Все победители отправятся на финал в Москву и уже там смогут блеснуть своими талантами вместе со звездами большой российской сцены.


Оксана Гранн
14 марта 2018 года

 


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