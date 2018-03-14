Новости версия для печати МЧС: На Орловщине возможны осадки и гололедица 14 и 15 марта на территории Орловской прогнозируются осадки в виде снега, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 14 марта по 21 час 15 марта на территории облачно. Ночью умеренный, местами сильный снег, днем осадки в виде мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, утром и днем местами налипание мокрого снега. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С, днем -2°С…+3°С.



Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает сайт Главного управления МЧС по Орловской области.





Орловское Информбюро

14 марта 2018 года







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